Scholz spricht mit König von Jordanien über Syrien

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag mit dem König von Jordanien, Abdullah II.

bin al-Hussein, telefoniert. Dabei sei es um die Lage in Syrien und in der Region gegangen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Der Bundeskanzler und der König hätten das Ende des diktatorischen Assad-Regimes in Syrien begrüßt. Beide seien sich einig, dass ein inklusiver politischer Prozess in Syrien nun sehr wichtig sei und dass es gelte, den Transitionsprozess zu unterstützen.

Dem Schutz ethnischer und religiöser Minderheiten müsse hohe Bedeutung beigemessen werden. Der territorialen Integrität und Souveränität Syriens sei ebenfalls wichtig. Angesichts der Lage im Gazastreifen seien sich zudem beide einig, dass es dringend einen Waffenstillstand und ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln brauche, so Hebestreit. Die laufenden Vermittlungsbemühungen begrüße man. Ebenso sei mehr humanitäre Hilfe für Gaza nötig.