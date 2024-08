Spahn nennt Merz "natürlichen Kandidaten" in K-Frage

Unionsfraktionsvize Jens Spahn sieht CDU-Chef Friedrich Merz als "natürlichen Kandidaten" für die Kanzlerkandidatur der Union.

"Friedrich Merz hat die Union nach einer bitteren Niederlage wieder aufgerichtet", sagte Spahn dem Nachrichtenportal T-Online. "Als jüngst mit starkem Ergebnis erneut gewählter CDU-Chef ist er der natürliche Kandidat." Möglicher Auslöser dafür, dass Spahn sich bereits vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg in Sachen K-Frage äußert, könnte ein Interview des bayerischen Fraktionsvorsitzenden und Klaus Holetschek in der "Augsburger Allgemeinen" sein. Der CSU-Politiker hatte auf die Frage, mit welchem eigenen Spitzenkandidaten man unter einem möglichen Kanzlerkandidaten Merz in den Bundestagswahlkampf 2025 ziehen wolle, geantwortet: "Entscheidend ist die Frage: Mit welchem inhaltlichen und personellen Angebot haben wir die maximale Chance auf einen Wahlerfolg?" Als der Journalist erwidert, dass das laut Umfragen ja Söder sei, sagte Holetschek noch: "Dass Markus Söder Kanzler kann, ist für mich unbestritten."