Spahn sieht Habeck nicht erneut in Regierungsverantwortung

Unionsfraktionsvize Jens Spahn sieht Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach der Bundestagswahl nicht erneut in Regierungsverantwortung.

Spahn sagte der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe): "Wir wollen ihn und seine Grünen in die Opposition schicken. Darüber herrscht Einigkeit in der Union." Habecks Bilanz sei verheerend, die deutsche Wirtschaft stecke in der Krise.

"Wenn wir es als Union mit Friedrich Merz als Kanzler zu entscheiden haben, wird Habecks Politik sicher nicht fortgeführt." Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte am Mittwochabend nicht ausgeschlossen, eine Koalition mit den Grünen zu bilden, bei der Habeck erneut Wirtschaftsminister werden könnte.