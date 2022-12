SPD kann im ZDF-Politbarometer leicht zulegen - Grüne schwächer

Die SPD kann im ZDF-Politbarometer leicht zulegen.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten jetzt auf 20 Prozent (plus eins) und die CDU/CSU auf 28 Prozent (unverändert), so die Daten der am Freitag veröffentlichten Umfrage. Die Grünen würden nur noch 20 Prozent (minus zwei) erreichen, die FDP käme auf sechs Prozent (plus eins), die AfD auf 15 Prozent (plus eins) und die Linke auf fünf Prozent (minus eins).

Die anderen Parteien lägen zusammen bei sechs Prozent (unverändert), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Bei einem solchen Ergebnis hätte die Ampel-Koalition weiterhin keine parlamentarische Mehrheit. Reichen würde es hingegen für eine Koalition der CDU/CSU mit den Grünen oder mit der SPD. Die Umfrage zum Politbarometer wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 12. bis 15. Dezember 2022 bei 1.365 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH