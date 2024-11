SPD will "konstruktives" Ende von Aghanistan-Enquete-Kommission

Die Enquete-Kommission zu "Lehren aus Afghanistan" berät aktuell über die weitere Arbeit mit Blick auf die vorgezogenen Neuwahlen.

"Es ist mir wichtig, dass wir unsere Arbeit in konstruktiver Weise beenden können", sagte Obfrau Derya Türk-Nachbaur (SPD) der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die Parlamentarierin hob hervor: "Über zweieinhalb Jahre ist sehr viel Fachwissen, Energie und Zeit in die Enquete-Kommission geflossen. Wir sind es allen zivilen, militärischen und lokalen Einsatzkräften schuldig, dass dieser Abschlussbericht dem Bundestag vorgelegt wird." Türk-Nachbauer zeigte sich zugleich überzeugt: "Die Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission werden für künftige Bundesregierungen - ganz gleich in welcher Farbkonstellation - von immenser Bedeutung sein."

Die Kommission aus Abgeordneten und Sachverständigen wollte ihren Endbericht ursprünglich erst im Frühjahr 2025 vorlegen.