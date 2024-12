Strack-Zimmermann sieht Russland nach Assad-Sturz geschwächt

Nach dem Sturz des Assad-Regimes sieht FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auch Russland geschwächt.

Moskau halte sich aus dem Konflikt raus, obwohl Syrien ein enger Verbündeter sei, sagte Strack-Zimmermann der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Das spricht dafür, dass Russland militärisch alles in der Ukraine einsetzt und nicht in der Lage ist, eine zweite Front aufzumachen." Strack-Zimmermann ergänzte: "Für den Westen heißt das, den Druck auf Russland in der Ukraine endlich zu erhöhen." Assad sei nun Geschichte, so die FDP-Politikerin weiter.

"Ob das für die Bevölkerung wirklich die Befreiung ist, darf stark bezweifelt werden."