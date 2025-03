Strack-Zimmermann soll stellvertretende FDP-Vorsitzende werden

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann soll offenbar stellvertretende Parteivorsitzende werden.

Wie der "Spiegel" unter Berufung auf Parteikreise berichtet, heißt es, die Europaabgeordnete solle zum engeren Team um Christian Dürr gehören, der bereits öffentlich verkündet hat, für den Parteivorsitz zu kandidieren. In der vergangenen Woche soll es ein klärendes Gespräch zwischen Dürr und Strack-Zimmermann gegeben haben, bei dem ein entsprechender Plan geschmiedet wurde. Strack-Zimmermann war bereits von 2013 bis 2019 stellvertretende Parteivorsitzende. Die Liberalen treffen sich am 16. und 17. Mai zu ihrem Parteitag in Berlin.

Strack-Zimmermann hatte am Abend der Bundestagswahl gesagt, sie könne sich vorstellen, Verantwortung in der Partei zu übernehmen.