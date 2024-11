Suikat plant mit vier Millionen Euro für BSW-Wahlkampf

Der Schatzmeister des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), Ralph Suikat, plant mit vier Millionen Euro für den Wahlkampf der anstehenden Neuwahlen.

"Wir sind derzeit auf der Suche nach Darlehensgebern", sagte Ralph Suikat dem Nachrichtenportal "T-Online". Das könnten Banken sein, aber auch Menschen aus dem BSW-Unterstützerkreis, die bereit wären, Geld vorzustrecken, um es dann im kommenden Jahr wiederzubekommen. Denn auch wenn die Partei durch die Erfolge bei der Europawahl und den Ost-Wahlen Anspruch auf Parteienfinanzierung hat: Dieses Geld kommt immer erst im Folgejahr nach der Abgabe des Rechenschaftsberichtes. Im Falle des BSW würden die Einnahmen im Februar, wenige Tage vor der Bundestagswahl, kommen.

Zu spät für den Wahlkampf. Deshalb muss das BSW jetzt kreativ werden. "Viele Spender wären uns natürlich noch lieber als Darlehensgeber", sagte Suikat. Neben der Finanzierung wird auch die Zeit für Parteitage knapp. Das BSW hat bisher nicht einmal in allen Bundesländern eigene Landesverbände gegründet und kann damit dort bisher auch keine Landeslisten aufstellen. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern steht die Gründung noch aus, in Bayern soll sie an diesem Wochenende erfolgen. Hier sieht Suikat aber kein Problem. Er verweist auf einen "Start-Up-Modus" der Wagenknecht-Partei. "Wir sind es gewohnt, in kurzer Zeit viel zu erreichen", sagte er.