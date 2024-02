SUV-Debatte: Wissler will Gewichtsobergrenze für Neuwagen

Linkenchefin Janine Wissler will die Zulassung neuer SUVs begrenzen.

"Wir fordern eine Zulassungs-Begrenzung des Gewichts von Neuwagen auf zwei Tonnen, wobei es selbstverständlich Ausnahmen für spezifische Bedarfe wie Transporter und Campingfahrzeuge geben muss", sagte sie dem "Spiegel". Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen wolle, dürften die Autos nicht immer größer und schwerer werden. "SUVs, bei denen zwei Tonnen Blech 70 Kilogramm Mensch durch die Stadt bewegen, sind absurd", so Wissler. Der Vorstoß der Linkenvorsitzenden folgt auf einen Entscheid in der französischen Hauptstadt Paris, die Parkgebühren für schwere Autos drastisch zu erhöhen.

"Paris hat ein klares Zeichen gegen SUVs in den Innenstädten gesetzt", sagte sie. Mittlerweile seien in Deutschland über 40 Prozent aller Neuzulassungen SUVs. "Diese Stadtpanzer fluten die Straße und bringen noch mehr Stress in die Innenstädte", so Wissler. "Sie ragen auf Radwege, brauchen oft zwei Parkplätze und Unfälle enden öfter als mit anderen Autos tödlich."