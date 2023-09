Tankstellenbetreiber klagt gegen Verbrenner-Aus in der EU

Ein deutsches Unternehmen klagt gegen das geplante Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor.

Die Lühmann-Gruppe aus Niedersachsen will vor einem europäischen Gericht Teile der EU-Verordnung kippen, der zufolge ab dem Jahr 2035 alle Neuwagen CO2-frei sein sollen. "Es klingt schön, nur noch emissionsfreie Autos zuzulassen", sagte Lorenz Kiene, der Chef der Lühmann-Gruppe, zu der "Welt am Sonntag".

Der Plan der EU sei "von Ideologie getrieben, nicht von Fakten", so der Chef des Tankstellenbetreibers. Seiner Vorstellung nach sollten Verbrenner, die ausschließlich klimafreundlichen Sprit tanken, weiterhin erlaubt sein - und die Kraftstoffe auch auf die Flottengrenzwerte angerechnet werden können, die Pkw-Hersteller in Europa erfüllen müssen. Nur dann, sagte Kiene, würden Unternehmen wie BMW und Volkswagen solche Fahrzeuge auch tatsächlich bauen. Der Kläger kritisiert vor allem, dass die EU nur solche Autos als emissionsfrei betrachtet, die keine Abgase ausstoßen. Für E-Fuel-Hersteller ist das ein Problem, denn ihre Kraftstoffe könnten in der Gesamtrechnung zwar umweltfreundlich sein, erzeugten auf der Straße aber Kohlendioxid. Aus Sicht der EU gelten sie daher als klimaschädlich. Kiene findet diese Logik absurd. "Es ergibt keinen Sinn, Emissionen nur am Auspuff zu messen", sagte er. "Man sollte den CO2-Ausstoß über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs hinweg erfassen." Wissenschaftler halten nichts von Kienes Vorhaben. "E-Fuels, die vollständig mit Ökostrom produziert werden können zwar genauso niedrige Emissionen haben wie Elektroautos", sagte Falko Ueckerdt vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung der "Welt am Sonntag". Doch der Knackpunkt sei ein anderer. "Das Narrativ von E-Fuels im Straßenverkehr droht dem Klimaschutz zu schaden", meint Ueckerdt. "Denn es ist unrealistisch und verzögert die notwendige Transformation hin zu Elektroautos." Die Kraftstoffe würden anderswo gebraucht, etwa für Flugzeuge und Schiffe, die man kaum mit Strom betreiben könne.

