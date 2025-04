Thüringer CDU fordert zum 1. April "Hackfleischpreisbremse"

Thüringens CDU-Fraktion will zum 1. April einen Antrag zur Einführung einer "Hackfleischpreisbremse" beim Landtag einreichen.

Dieser ziele darauf ab, die kulturellen Traditionen rund um das "Gehackte" in Thüringen zu wahren und die Verwendung des Begriffs "Gehacktes" in offiziellen Dokumenten zu fördern, sagte CDU-Landesfraktionschef Andreas Bühl. "Gehacktes" nicht nur ein Lebensmittel, sondern auch ein "identitätsstiftender Teil der Thüringer Alltagskultur", heißt es in einer unübersehbar als Aprilscherz gemeinten Mitteilung. Der Preis für "Gehacktes" jedenfalls sei in den letzten Jahren stark gestiegen, was insbesondere Haushalte mit hohem Konsum belaste.

Die Fraktion fordert deswegen, dass die Landesregierung prüfen soll, wie eine Preisdämpfung durch gezielte Maßnahmen, wie Umsatzsteuersenkungen auf regional produziertes Gehacktes, umgesetzt werden kann. Ob die immerhin drei Seiten starke Drucksache ihren Weg ins Antragsfach des Landtags findet, bleibt wohl abzuwarten. Besonders weit entfernt von immer wiederkehrenden realen Forderungen thüringischer Landespolitiker ist sie jedenfalls nicht.