TK warnt vor Krankenkassenbeiträgen von 20 Prozent

Der Chef der Krankenkasse TK, Jens Baas, fürchtet, dass die Kosten im Gesundheitssystem ohne Reformen ungebremst weiter steigen werden.

In der Legislaturperiode der nächsten Regierung könnten die Krankenkassenbeiträge auf 20 Prozent steigen, sagte Baas der "Süddeutschen Zeitung". "Das wird in diesem Jahrzehnt noch passieren, wenn der Gesetzgeber nicht gegensteuert", so Baas. Er sei nicht optimistisch, dass es zu grundlegenden Reformen im Gesundheitssystem komme.

"Die Politik will das nicht ändern, notwendige Umverteilungen oder Reformen sind eben alles andere als bequem." Zu Jahresbeginn haben viele Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge so stark erhöht wie seit Jahrzehnten nicht. Die Hälfte trägt der Arbeitnehmer, die andere Hälfte der Arbeitgeber.