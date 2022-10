Umfrage: Kontaktloses Bezahlen setzt sich durch

Das kontaktlose Bezahlen hat sich in Deutschland mittlerweile etabliert.

In einer Erhebung des IT-Branchenverbandes Bitkom gaben 90 Prozent der Befragten an, zwischen Juli und September mindestens einmal auf diese Weise im Laden an der Kasse bezahlt zu haben. Die Hälfte nutzt diese Möglichkeit demnach mehrmals pro Woche.

Konkret bezahlen neun Prozent mehrmals täglich kontaktlos, 19 Prozent täglich und 22 Prozent mehrmals die Woche. Weitere 27 Prozent bezahlen mindestens einmal in der Woche kontaktlos, 13 Prozent seltener. Kontaktloses Bezahlen ist vor allem bei den Jüngeren weit verbreitet. 96 Prozent der 16- bis 29-Jährigen haben im dritten Quartal mindestens einmal kontaktlos bezahlt, bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 95 Prozent und 93 Prozent bei den 50- bis 64-Jährigen. Auch unter den Senioren ab 65 hat eine Mehrheit von 79 Prozent zumindest hin und wieder kontaktlos bezahlt. Mit Smartphone oder Smartwatch haben von Juli bis September 45 Prozent mindestens einmal kontaktlos bezahlt. Sechs Prozent nutzen diese Möglichkeit mehrmals täglich, sieben Prozent täglich und zehn Prozent mehrmals pro Woche. Weitere neun Prozent haben mindestens einmal pro Woche mit Smartphone oder Smartwatch bezahlt, 14 Prozent seltener. Die Jüngeren liegen hier klar vorne: 74 Prozent der 16- bis 29-Jährigen haben den Bezahlvorgang mit Smartphone oder Smartwatch genutzt, bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 59 Prozent und bei den 50- bis 64-Jährigen 51 Prozent. Zurückhaltend sind die Älteren ab 65, von denen nur elf Prozent entsprechende Geräte zum Bezahlen an der Ladenkasse genutzt haben. Laut Umfrage hat die Corona-Pandemie dem elektronischen Bezahlen einen Schub gegeben. Drei Viertel (76 Prozent) sagen, dass sie seit der Corona-Pandemie seltener Bargeld benutzen als früher. Die Hälfte (52 Prozent) geht davon aus, künftig seltener Bargeld zu verwenden und 46 Prozent sagen sogar, dass sie eigentlich nur noch Bargeld verwenden, weil sie Sorge haben, dass elektronisches Bezahlen nicht möglich ist. Zwei Drittel (66 Prozent) geben an, dass es sie stört, wenn sie nicht elektronisch bezahlen können. 62 Prozent wollen, dass alle Geschäfte gesetzlich verpflichtet werden, mindestens eine elektronische Bezahlmöglichkeit anzubieten. Für die Erhebung befragte Bitkom Research 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren.

