Umfrage: Mehrheit fürchtet größeren Krieg im Nahen Osten

Eine Mehrheit der Deutschen (60 Prozent) befürchtet, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu einem größeren Krieg im Nahen Osten ausweiten wird.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Instituts Forsa für die Sender RTL und ntv. Eine Minderheit von 31 Prozent glaubt demnach, dass die militärischen Auseinandersetzungen weitgehend auf den Gazastreifen begrenzt bleiben werden.

78 Prozent der Bundesbürger befürchten zudem, dass infolge der Ereignisse in Israel die Spannungen zwischen Zuwanderern aus dem Nahen Osten und Einheimischen in Deutschland zunehmen werden, 17 Prozent glauben das nicht. Die Daten wurden am 13. und 16. Oktober erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte.