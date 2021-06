Umfrage: Mehrheit hat kein Vertrauen in Kryptowährungen

69 Prozent der Deutschen haben kein Vertrauen in Kryptowährungen.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. 68 Prozent sind demnach der Meinung, dass sie nur etwas für Spekulanten sind, die schnell Geld machen wollen.

Ein Drittel (33 Prozent) geht im Gegensatz davon aus, dass sich Kryptowährungen als langfristige Geldanlage eignen und ein Fünftel (21 Prozent) sieht in ihnen eine sichere Alternative zum etablierten Geldsystem. Unterdessen lässt sich ein steigendes Interesse an Kryptowährungen beobachten. So haben inzwischen 82 Prozent schon einmal davon gehört oder gelesen. Im letzten Jahr waren es noch 76 Prozent, 2019 erst 68 Prozent. Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren.

