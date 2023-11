Umfrage: Mehrheit stützt Israels Vorgehen im Gazastreifen

Die Mehrheit der Deutschen hat Verständnis für das Vorgehen Israels im Gazastreifen.

In einer Erhebung von Forsa für die Sender RTL und ntv äußerten sich 62 Prozent der Befragten entsprechend. 31 Prozent haben für die Reaktion Israels auf den Großangriff der Hamas kein Verständnis.

In der Umfrage wurde auch die Meinung zu einer Resolution der UN-Vollversammlung abgefragt, in der Israel zu einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen aufgefordert, der Überfall der Hamas auf Israel gleichzeitig aber nicht verurteilt wurde; Deutschland hatte sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten: 39 Prozent der Bundesbürger finden das Abstimmungsverhalten Deutschlands richtig, 30 Prozent hingegen meinen, Deutschland hätte die Resolution in dieser Form ablehnen sollen. 24 Prozent sind der Meinung, Deutschland hätte der Resolution zustimmen sollen. Die Daten für die Umfrage wurden am 3. und 6. November erhoben. Datenbasis: 1.003 Befragte.