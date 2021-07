Union plant Wahlkampf-Finale in München

Am 24.

September, dem Freitag vor der Bundestagswahl, werden Armin Laschet und Markus Söder gemeinsam den Wahlkampf der Union beenden. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe. Geplant ist eine Veranstaltung auf dem Münchner Nockherberg.

In den Wochen davor werden die beiden ehemaligen Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur der Union im Alleingang um Wählerstimmen werben. Die CSU plant eine Stadiontour mit dem CSU-Parteivorsitzenden Markus Söder durch Bayern. Ein Gastauftritt Laschets ist bislang nicht vorgesehen. Dafür kommt er am 11. September zum CSU-Parteitag nach Nürnberg. Laschet wird Anfang kommender Woche die Details seiner Wahlkampf-Kampagne in Berlin vorstellen.

