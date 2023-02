Viele Über-65-Jährige haben kein internetfähiges Handy

Mehr als jeder dritte Rentner in Deutschland hat kein internetfähiges Handy.

Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" hervor, für die Menschen befragt wurden, die mindestens 65 Jahre alt sind. Demnach geben in dieser Gruppe 37 Prozent an, kein internetfähiges Handy zu besitzen.

Bei den Über-75-Jährigen erhöht sich die Zahl auf 55 Prozent. Fast drei Viertel (72 Prozent) dieser Menschen haben auch darüber hinaus keinerlei Zugang zum Internet. Jeder fünfte Über-65-Jährige (21 Prozent) fühlt sich wegen der Digitalisierung ausgeschlossen. Für die Erhebung befragte Insa im Zeitraum vom 16. Januar bis zum 9. Februar telefonisch 1.019 Personen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH