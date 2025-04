Von der Leyen und Starmer bereiten EU-UK-Gipfel vor

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Keir Starmer bekräftigen im Vorfeld des EU-UK-Gipfels am 19.

Mai, wieder enger zusammenarbeiten zu wollen. Der Gipfel sei eine wichtige Gelegenheit zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in Schlüsselbereichen wie Sicherheit und Verteidigung sowie Handel und Wirtschaft, teilte die EU-Kommission am Sonntag nach einem Telefonat der Spitzenpolitiker mit. Von der Leyen bestätigte zudem, dass sie den Premierminister am 24. April in London anlässlich des internationalen Gipfels über die Zukunft der Energiesicherheit treffen wird. Auch der Ukraine-Krieg war laut EU Thema des Gesprächs. Man sei sich einig, dass man sich weiter für die gemeinsame und dauerhafte Unterstützung für die Ukraine einsetzen werde, hieß es.

Die CDU-Politikerin äußerte sich in diesem Zusammenhang auch besorgt über Verzögerungen der Friedensbemühungen durch Russland.