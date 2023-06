Vorerst kein Streik - Bahn und EVG vertagen sich "einvernehmlich"

Im Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und Gewerkschaften gibt es vorerst weiter keinen Streik.

Nach fünf Verhandlungstagen hätte man sich mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) "einvernehmlich auf nächste Woche vertagt", teilte die Bahn am Freitag mit. "Wir haben intensiv verhandelt und zu vielen Themen eine Verständigung erreicht", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler am Abend in Berlin.

Beide Parteien wollen nach seinen Angaben den jetzigen Stand der Verhandlungen in den zuständigen Gremien beraten und in der nächsten Woche zu weiteren Gesprächen zusammenkommen. "Das Ziel ist in Sicht", sagte Seiler. Zuletzt forderte die EVG unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH