Wagenknecht und weitere Abgeordnete aus Linkspartei ausgetreten

Sahra Wagenknecht ist nicht mehr Mitglied der Linkspartei.

Sie sei am Morgen gemeinsam mit ihr und weiteren Bundestagsabgeordneten ausgetreten, sagte die bisherige Fraktionschefin Amira Mohamed Ali auf einer Pressekonferenz mit Wagenknecht am Montag in Berlin. Man habe lange vergeblich darum gekämpft, den Kurs der Linken zu ändern, sagte Ali, die Vorsitzende des Vereins "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) ist, der eine neue Partei gründen will.

Man sei bereit, bis zur tatsächlichen Parteigründung weiter in der Linksfraktion zu bleiben, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen.