AfD-Chefin Alice Weidel will Bürgergeld-Zahlungen an Ausländer stoppen.

"Wir sagen ganz klar, Bürgergeld per se für ausländische Staatsbürger, das geht nicht", sagte sie den Sendern RTL und ntv. Außerdem fordert Weidel schärfere Regeln auch für deutsche Bürgergeld-Bezieher: "Sie müssen es so attraktiv gestalten, dass Menschen wieder in Arbeit kommen, dass sich Arbeit wieder lohnt." Niemand dürfe sagen: "Also Bürgergeld, da bekomme ich aber jetzt viel mehr als wenn ich jetzt dort in dem Unternehmen als Facharbeiter anfange."

Das gehe nicht, das sei "eine komplette Fehlanreizsetzung", so die AfD-Vorsitzende.