Wissing drängt auf stärkere Nutzung von Daten

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) drängt auf eine stärkere Bereitstellung und Nutzung von Daten in Deutschland.

"Ich möchte, dass Deutschland noch in dieser Legislaturperiode deutlich digitaler wird", sagte er am Montag am Rande der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Man müsse als Gesellschaft besser darin werden, Daten verfügbar zu machen und zu nutzen.

Nur indem man Kabel verlege, werde man das nicht erreichen. "Da können und müssen wir als Gesellschaft besser werden", so Wissing. Das zeige sich zum Beispiel an den Schwierigkeiten bei der Umsetzung des "Deutschlandtickets", fügte der FDP-Politiker hinzu. "Es hat viel Kraft und Mühe gekostet, ein digitales Ticket durchzusetzen." Die Widerstände seien groß gewesen, aber ohne ein digitales Ticket könne man keine Daten erheben. Eine bessere Planung im ÖPNV sei so nicht möglich. "Die Sehnsucht nach dem Papier war mir etwas zu groß", kritisierte der Minister. Es müsse künftig eine Selbstverständlichkeit sein, dass so etwas nicht mehr in analoger Form fortgesetzt werde.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH