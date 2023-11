Wissler will Deutschlandticket zum "Nulltarif"

Angesichts drohender Preiserhöhungen beim Deutschlandticket hat Linken-Parteichefin Janine Wissler einen Kurswechsel bei dem deutschlandweit gültigen Nahverkehrsangebot gefordert.

Es sei ein Konstruktionsfehler, dass der Preis für das Angebot über dem im Bürgergeld dafür vorgesehenen Satz liege, sagte Wissler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). "Deshalb muss der Preis des Deutschlandtickets schrittweise weiter gesenkt werden - bis hin zum Nulltarif."

Das Ticket müsse für alle bezahlbar sein, so Wissler. "Wir müssen klimaschonende Mobilität endlich sozial gerecht machen." Der Nahverkehr gehöre als Grundversorgung in die öffentliche Hand. Gleichzeitig forderte Wissler Bund und Länder dazu auf, Investitionen in Bus und Bahn deutlich zu erhöhen. "Wenn wir wollen, dass die Menschen mit Bus und Bahn fahren, müssen wir auch genug Busse und Bahnen haben. Die Investitionen in die Schiene müssen steigen und die Regionalisierungsmittel müssen verdoppelt werden", erklärte die Linken-Politikerin. Damit müssten auch Personaleinstellungen und höhere Löhne für die Angestellten der Verkehrsunternehmen einher gehen.