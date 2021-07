Zahl der Suizide im Corona-Jahr 2020 kaum verändert

Die Zahl der Suizide hat sich im Corona-Jahr 2020 kaum verändert.

Nach vorläufigen Daten der Todesursachenstatistik wurden insgesamt 8.565 Selbstmorde gezählt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Der Wert lag damit leicht unter der Zahl von 2019 (9.041 Suizide).

Die Statistiker veröffentlichten auch erste Ergebnisse zu den Todesursachen im Zusammenhang mit Covid-19: Bei insgesamt 36.291 Todesbescheinigungen war demnach im Jahr 2020 Covid-19 als Erkrankung vermerkt. In 30.136 Fällen war dies die Todesursache, in den anderen 6.155 Fällen war es eine Begleiterkrankung. Somit starben in 83 Prozent dieser Fälle die betroffenen Personen an Covid-19 als sogenanntes Grundleiden, das heißt die Krankheit war die für den Tod verantwortliche Todesursache. In 17 Prozent der Fälle starben die Personen mit Covid-19 als Begleiterkrankung, jedoch an einem anderen Grundleiden.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH