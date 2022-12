Zahl mautpflichtiger Lkws auf Autobahnen leicht gestiegen

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lastkraftwagen auf Bundesautobahnen ist im November 2022 gegenüber dem Vormonat um 0,3 gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex um 0,7 Prozent, teilten das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen gibt nach Ansicht der Behörden frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie.

Vor allem in den industriell geprägten Flächenländern bestehe ein deutlicher Zusammenhang zwischen regionaler Lkw-Maut-Fahrleistung und regionalem Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe, so die Statistiker. Den größten Anstieg der Lkw-Maut-Fahrleistung gegenüber dem Vormonat um kalender- und saisonbereinigt 2,1 Prozent gab es im November in Niedersachsen. Auch in Thüringen (+1,8 Prozent) nah die Lkw-Fahrleistung gegenüber dem Vormonat vergleichsweise stark zu. Die Behörden veröffentlichten auch Daten für grenzüberschreitende Fahrten: Im November 2022 sank der entsprechende Verkehr insgesamt kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent. Bei den grenzüberschreitenden Fahrten aus und nach Österreich gab es den stärksten Rückgang (-3,3 Prozent). Auch der Lkw-Verkehr aus und nach Luxemburg (-3,0 Prozent) und Belgien (-2,9 Prozent) nahm gegenüber dem Vormonat vergleichsweise stark ab. Den größten Zuwachs um kalender- und saisonbereinigt 2,2 Prozent gab es hingegen an der Grenze zu Dänemark.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH