Polizei Aachen / Alleinunfall - Kradfahrer stürzt - zwei ...

Alleinunfall - Kradfahrer stürzt - zwei Personen schwer verletzt

Simmerath - Am heutigen Nachmittag gegen 16.50 Uhr befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Geilenkirchen die B266 aus Einruhr kommend in Richtung Simmerath. Aus bisher nicht geklärtem Grund kam er im Bereich "Schöne Aussicht" auf gerader Strecke zu Fall. Seine 25-jährige aus Grevenbroich stammende Beifahrerin und er rutschten einige Meter über den Asphalt. Durch den Aufprall wurden beide schwer verletzt; ein Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser in Aachen und Würselen. Die B266 war im Bereich der Unfallstelle ca. eine Stunde für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

PP Aachen, FLD/Leitstelle i.A. Ehser, PHK

