Polizei Aachen / Am Samstagabend ereigneten sich gleich mehrere ...

Am Samstagabend ereigneten sich gleich mehrere folgenreiche Verkehrsunfälle.

Aachen/Eschweiler - Am Samstagabend ereigneten sich gleich mehrere folgenreiche Verkehrsunfälle. Gegen 19:10 Uhr befuhr eine 18jährige Pkw-Fahrerin aus Kreuzau den Berliner Ring in Aachen und beabsichtigte, nach links in Richtung der Autobahn-Auffahrt abzubiegen. Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Taxi. So kam es zum Zusammenstoß, bei dem ein Taxifahrgast schwer verletzt wurde. Die Unfallverursacherin und der 60jährige Taxifahrer sowie vier weitere Insassen des Taxis wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. insgesamt ca. EUR 12.000,-- geschätzt. Während der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme musste der Berliner Ring zeitweise in Richtung Prager Ring gesperrt werden.

Zehn Minuten später befuhr ein alkoholisierter 20Jähriger aus Eschweiler mit seinem Pkw die Aachener Straße in Richtung seiner Heimat. In Höhe der Kreuzung Merzbrücker Straße warteten in gleicher Fahrtrichtung verkehrsbedingt drei Motorradfahrer (KTM) aus Übach-Palenberg, weil sie dort links abbiegen wollten. Der Pkw-Fahrer erkannte sie zu spät, leitete zwar eine Notbremsung ein, fuhr jedoch auf sie auf. Einer der KTM-Fahrer wurde schwer verletzt während die beiden anderen wie der Verursacher leicht verletzt wurden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. EUR 10.000,--. Der Führerschein des 20jährigen wurde sichergestellt. Maßnahmen zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit wurden getroffen. Die Aachener Straße war bis ca. 22:15 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich gegen 00:38 Uhr in Aachen-Laurensberg auf der Kohlscheider Straße der nächste größere Verkehrsunfall. Dort befuhren zwei Pkw-Fahrer die Kohlscheider Straße stadtauswärts auf dem linken Fahrstreifen. Nach noch zu klärenden Fahrmanövern kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge. Hierbei wurden drei Personen verletzt. Hier entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. EUR 20.000,--. Die Kohlscheider Straße war bis kurz vor 03:00 Uhr stadtauswärts gesperrt.

