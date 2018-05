Polizei Aachen / Betrunkener Randalierer beschädigt Autos - ...

Betrunkener Randalierer beschädigt Autos - aufmerksame Anwohner stellen ihn - die Ausnüchterung erfolgt in der Polizeizelle

Eschweiler - Gestern Morgen gegen 6 Uhr randalierte ein stark alkoholisierter 26- jähriger Mann aus Baesweiler auf der Dürener Straße im Stadtteil Weisweiler. Er beschädigte zwei geparkte Autos und warf mit einer Wodkaflasche um sich. Als Zeugen ihn aufforderten bis zum Eintreffen der gerufenen Polizei stehen zu bleiben, ergriff der Mann die Flucht. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und stellten ihn "Am Elektrowerk". Die Beamten nahmen ihn dort in Empfang und brachten ihn zur Wache. Damit wohl nicht einverstanden, randalierte der Mann erneut und leistete auf dem Weg dorthin Widerstand. Dies Alles nützte ihm jedoch nichts, er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Nach seiner Ausnüchterung durfte er wieder seines Weges gehen, ihn erwartet nun jedoch ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (pw)

