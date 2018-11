Polizei Aachen / Brand vor Einfamilienhaus: Bewohnerin leicht ...

Brand vor Einfamilienhaus: Bewohnerin leicht verletzt, Nachbarn reagieren couragiert und hilfsbereit

Simmerath - Aus bislang unbekannter Ursache ist gestern Abend (14.11.2018, 21.30 Uhr) ein Holzstapel vor einem Einfamilienhaus in der Paustenbacher Straße in Brand geraten. Teile der Fassade wurde durch das Feuer beschädigt. Die 40-jährige Bewohnerin des Hauses zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu, als sie die Terrassentür öffnete nachdem sie den Brand bemerkt hatte. Sie musste medizinisch behandelt werden. Eine Zeugin brachte den 8-jährigen Sohn der Verletzten noch vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte aus dem Kinderzimmer heraus in Sicherheit. Weitere Anwohner hatten ebenfalls schnell reagiert und versucht das Feuer mit Gartenschläuchen zu löschen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

