Polizei Aachen / Einbruch in Blumengroßhandel

Einbruch in Blumengroßhandel

Würselen - Unbekannte sind in der Halloween-Nacht in die Halle eines Blumengroßhandels in der Marshallstraße eingebrochen.

Sie durchsuchten in dem Gebäude sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten zwei Laptops, ein TV-Gerät und Bargeld.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. (pk)

