Polizei Aachen / Fahndung nach vermisster 47- Jähriger - Polizei ...

Fahndung nach vermisster 47- Jähriger - Polizei bittet um Mithilfe

Aachen - Seit gestern Morgen gegen 10 Uhr wird die 47- jährige Frau Katja SCHELL vermisst. Sie hielt sich zuletzt in einem Krankenhaus in der Aachener Innenstadt auf und verließ es gestern mit unbekanntem Ziel. Frau SCHELL braucht dringend medizinische Hilfe. Trotz Fahndungsmaßnahmen, auch im belgischen Grenzgebiet, konnte sie bis dato nicht aufgefunden werden. Frau SCHELL ist ca. 1,70 m groß, hat dunkelblonde mittellange Haare und eine normale Statur. Sie trägt eine dunkelblaue Jeans, eine blau/ türkisfarbene Strickjacke und rote Schuhe. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0241 / 9577- 31202 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241 / 9577 - 34210 oder dem Notruf 110. (pw)

