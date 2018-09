Polizei Aachen / Hambacher Forst: Polizei setzt Vollzugshilfe ...

Hambacher Forst: Polizei setzt Vollzugshilfe für Bauaufsicht fort - Abschlussmitteilung vom 15.09.

Aachen, Hambach - Die Polizei Aachen hat am heutigen Samstag (15. September 2018) die Vollzugshilfe für die Untere Bauordnungsbehörde fortgesetzt.

Im Laufe des Tages haben Polizeibeamte insgesamt 62 Platzverweise erteilt und 22 Personen in Gewahrsam genommen.

Zudem gab es 34 Festnahmen. Neun Personen wurden leicht verletzt. An der Mahnwache an der L 257, zwischen Morschenich und Buir, waren in der Spitze bis zu 300 Teilnehmer zugegen. Derzeit sind nur noch 15 Teilnehmer vor Ort.

