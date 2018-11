Polizei Aachen / In Reithalle Zigarettenautomaten abgebaut und ...

In Reithalle Zigarettenautomaten abgebaut und gestohlen...

Stolberg - Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Halle des Reitvereins Gut Hassenberg einen an der Wand montierten Zigarettenautomaten abgebaut und mitgenommen. Den Automaten transportierten sie mit einer Schubkarre des Vereins bis zu ihrem Fluchtfahrzeug. Die Schubkarre ließen sie später zurück.

In Büsbach haben Einbrecher am Münsterblick versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Hier hatten sie versucht, die Terrassentüren zu knacken. Sie scheiterten dort, weil die Türen vor Jahren speziell nachgerüstet und gesichert wurden.

Ohne Beute rückten Einbrecher auch beim Einbruch in die Grundschule in Münsterbusch ab. Sie waren zwar auf bislang nicht bekanntem Weg in die Schule gelangt, letztendlich aber an einer Bürotür im Gebäude gescheitert. Die hatten sie vergeblich versucht aufzuhebeln. Hier muss die Tatzeit zwischen Sonntagabend 20.30 Uhr und Montagmorgen 9.30 Uhr liegen.

In der Frankentalstraße entwendeten Autodiebe am Montag wischen 8.30 Uhr und 20.45 Uhr einen geparkten, grau-schwarzen Pkw Smart.

Hinweise auf die Täter hat die Polizei bislang nicht. (pk)

