Polizei Aachen / Kind läuft über die Straße und wird von Auto ...

Kind läuft über die Straße und wird von Auto erfasst

Alsdorf - Am 25.04.2018, gegen 17:30 Uhr befuhr 69-jähriger Mann aus Baesweiler mit seinem Pkw die Straße Im Brühl in Fahrtrichtung Annastraße. An der Kreuzung Annastraße/Cäcilienstraße überquerte plötzlich ein 11-jähriger Junge aus Alsdorf zügig die Annastraße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste mit seinem Pkw das Kind. Der Junge wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort, nach ersten Erkenntnissen vermutlich schwerverletzt, mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

PP Aachen, FLD/Leitstelle, i.A. Huppertz, PHK

OTS: Polizei Aachen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11559 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11559.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211 Fax: 0241 / 9577 - 21205