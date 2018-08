Polizei Aachen / Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Simmerath - Bei einem Verkehrsunfall auf der L 166 zwischen Kesternich und Rurberg wurde am Samstagmittag ein 31-jähriger Kradfahrer aus Bad Münstereifel tödlich und ein weiterer Kradfahrer schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer die L 166 aus Rurberg kommend in Richtung Kesternich. In Höhe der Jugendherberge bog er zwecks Anlieferung nach links in die Zufahrt zur Herberge ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kradfahrer. Der 31-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei nachfolgende Kradfahrer kamen ebenfalls zu Fall Dabei wurde ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Eschweiler schwer und ein weiterer Kradfahrer leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Für die Dauer der Unfallaufnahme, in die auch ein Sachverständiger eingebunden war, musste die L 166 zwischen Rurberg und Kesternich für fünf Stunden gesperrt werden. Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

FLD/Leitstelle i.A. Robens, EPHK

