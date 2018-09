Polizei Aachen / Last Minute- Polizeistunde - Die Aachener ...

"Last Minute- Polizeistunde" - Die Aachener Polizei lädt ein zur letzten Infoveranstaltung in 2018 - baldiger Bewerbungsschluss für das Einstellungsjahr 2019

StädteRegion Aachen - Die Aachener Polizei lädt für dieses Jahr zum letzten Mal alle am Polizeiberuf interessierten jungen Leute zur kommenden Polizeistunde ein, denn die diesjährige Bewerbungsfrist für das Einstellungsjahr 2019 endet bald (Bewerbungsschluss ist der 08.10.2018). Die Einstellungsberater werden in der Polizeistunde über die Einstellungsvoraussetzungen, das Bewerbungs- und Auswahlverfahren, das Studium und die beruflichen Perspektiven informieren. Im Anschluss stehen die Berater gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Es wird gebeten, sich vorher per E-Mail anzumelden; eine persönliche Einladung wird dann erfolgen: Personalwerbung.aachen@polizei.nrw.de

Beginn der Veranstaltung ist am Mittwoch, den 26.09.2018, um 16.30 Uhr, geplantes Ende wird gegen 18:30 Uhr sein. Die Polizeistunde findet in den Räumen des Polizeipräsidiums Aachen in der Hubert- Wienen- Str. 25 in 52070 Aachen statt. Die Einstellungsberater, Thomas Lühring und René Maaßen, freuen sich auf Sie.

