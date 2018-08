Polizei Aachen / Nach versuchtem Kellereinbruch festgenommen

Nach versuchtem Kellereinbruch festgenommen

Aachen - Am Donnerstagabend konnte die Polizei in der Rochusstraße einen 38-jährigen Mann festnehmen, der zuvor versucht hatte, in mehrere Kellerräume einzubrechen.

Hausbewohner hatten den Einbrecher entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Mann flüchtete, konnte aber im Rahmen der Fahndung wenig später festgenommen werden.

Der 38-Jährige aus Siegburg hatte mehrere Kellerräume und eine Toilette aufgebrochen. Mitgenommen hatte er offenbar noch nichts. (pk)

