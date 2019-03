Polizei Aachen / Paketbote ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Paketbote ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Eschweiler - Gestern Nachmittag (19.03.2019) gegen 17:00 Uhr hielten Polizeibeamte ein Fahrzeug eines Paketdienstes an und kontrollierten dieses. Hintergrund war, dass der Fahrer offensichtlich den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Der 39 Jahre alte Mann gab an, lediglich die Zulassungsbescheinigung Teil 1 dabei zu haben. Den Personalausweis oder den Führerschein habe er zu Hause vergessen. Nach einem Telefonat mit seinem Bruder war er jedoch in der Lage, ein Bild eines Führerscheins per WhatsApp vorzulegen. Die Polizisten zweifelten die Echtheit des fotografierten Dokuments an. Daraufhin wurde dem Tatverdächtigen die vorläufige Festnahme zur Identitätsfeststellung angedroht. Mit dieser Androhung gab der Tatverdächtige nun zu, dass er gelogen hatte. Er sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und konnte sich vor Ort nun doch mit einem Personalausweis ausweisen, so dass die Identität zweifelsfrei feststand. Der im Bild vorgezeigte Führerschein war der seines Bruders. Die Weiterfahrt wurde natürlich untersagt und gegen beide wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

So hat nun jeder sein Päckchen zu tragen.

