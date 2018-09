Polizei Aachen / Polizei stellt Person die Giftköder verteilt

Polizei stellt Person die Giftköder verteilt

Aachen Eilendorf - Heute am 20.09.2018 gegen 17.h konnte eine sehr aufmerksame Zeugin die Einsatzleitstelle der Polizei darüber informieren, dass sie eine männliche Person beim Verteilen von Giftködern beobachtet. Es handelt sich um die Örtlichkeit Krebsstraße/Lindenstraße in Aachen Eilendorf. Auf Grund der guten Personenbeschreibung gelang es Einsatzkräften die 72jährige Person in unmittelbarer Tatortnähe anzutreffen. Giftköder konnten sichergestellt werden. Tatortaufnahme und Absuche nach weiteren Ködern wurden durchgeführt. Eine Strafanzeige wird gefertigt.

Trauriger Nachtrag Heute Abend meldete sich ein Hundebesitzer bei der Polizei und teilte mit, dass sein Hund durch die Aufnahme von Ködern vergiftet worden sei und leider daran verstorben ist.

