Polizei Aachen / Polizei verschafft sich Überblick über den ...

Polizei verschafft sich Überblick über den Zustand im Hambacher Forst; vorläufige Festnahme einer Person

Aachen/ Hambach/ Düren - Auch wenn derzeit keine Rodungs- oder Räumungsmaßnahmen im Hambacher Forst anstehen, überprüft die Aachener Polizei auch weiterhin den dortigen Zustand. Aus diesem Grund fand heute Vormittag in der Zeit von ca. 9 Uhr bis 13.45 Uhr eine erneute Waldbegehung statt. Dabei stellten die Beamten einige Gegenstände im Wald fest, die nachweislich aus RWE-Eigentum stammen (Feuerlöscher/Pumpenschieber). Als eine Störergruppe versuchte, wieder in den Besitz dieser Gegenstände zu kommen, musste eine Person vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der Waldbegehung wurde festgestellt, dass auch weiterhin Bauten in den Bäumen und im Wald errichtet werden. An diesen Holzkonstruktionen wurden an diversen Stellen offensichtlich mit frischen Schnittkanten versehene Holzstämme verbaut. Im Wald stellten die Behördenvertreter an verschiedenen Stellen insgesamt etwa 50 Baumstümpfe frisch geschlagener Bäume fest. Eine Überprüfung ergab, dass es sich nicht um das Ergebnis von Fällarbeiten durch oder im Auftrag der RWE Power AG handelt. Die RWE Power AG wird Strafanzeige stellen.

