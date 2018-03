Polizei Aachen / Polizeieinsätze im Hambacher Forst - Rettungs- ...

Polizeieinsätze im Hambacher Forst - Rettungs- und Einsatzwege wieder frei - konsequentes Einschreiten gegen Straftäter - drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Aachen/ Hambach/ Morschenich - Heute Morgen entfernten RWE-Mitarbeiter teils massive Barrikaden und verfüllten Erdlöcher auf den Waldwegen im Hambacher Forst. Zudem beseitigten sie zwei nicht besetzte mit Holz und Metall errichtete Dreibeine (Tripods). Hierbei musste RWE zwei Bäume aus Sicherheitsgründen fällen; diese waren beschädigt, weil sie als Seilbefestigung für das Tripod dienten. Der zuständige Revierförster begutachtete die Bäume und erkannte eine Gefahr, weil das Wurzelholz beschädigt war. Die heutigen Maßnahmen der Polizei konnten erfolgreich durchgeführt werden; es kam zu keiner das Leben gefährdenden Besetzung von Erdhöhlen, Barrikaden / Tripods. Die Rettungs- und Einsatzwege sind wieder für alle BesucherInnen des Waldes frei und gefahrlos zu nutzen.

Bereits am Montag verfüllten Mitarbeiter von RWE zwei Erdstollen, die eine erhebliche Gefahr für Waldbesucher darstellten. Die Polizei schütze diese Arbeiten. Vier Tatverdächtige, die diese Schutzmaßnahmen störten und die Beamten mit Pyrotechnik bewarfen, wurden vorläufig festgenommen (siehe Meldung vom 19.03.2018). Die Personen wurden gestern beim zuständigen Amtsgericht in Kerpen vorgeführt. Gegen sie besteht der dringende Tatverdacht des schweren Landfriedensbruchs. Für zwei weibliche und eine männliche Person, deren Identitäten weiter ungeklärt sind, wurde Untersuchungshaft angeordnet. Eine 19- jährige Frau wurde nach Feststellung ihrer Identität entlassen.

"Der gesamte Einsatzerfolg mit der Festnahme und Vorführung der vier Tatverdächtigen zeigt, dass die Durchführung des Einsatzes vor Ort, polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und die Arbeit der Justiz gut ineinander greifen", resümiert Dirk Weinspach. Auch heute machte sich der Polizeipräsident persönlich vor Ort ein Bild von dem Einsatz.

"Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen für ihre professionelle und engagierte Arbeit; sowohl draußen vor Ort als auch in der Ermittlungskommission Hambach und in der Einsatzvorbereitung und - führung", so der Aachener Polizeipräsident weiter.

