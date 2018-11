Polizei Aachen / Polizeieinsatz in Kerpen/ Manheim - ...

Polizeieinsatz in Kerpen/ Manheim - Folgemeldung - Räumung besetzter Häuser abgeschlossen

Aachen/ Kerpen - Heute Morgen war die Polizei Aachen in der Ortschaft Manheim (alt) im Einsatz, um erneut mehrere widerrechtlich besetzte Häuser zu räumen. In einer besetzten Doppelhaushälfte in der Forsthausstraße stellte die Polizei mehrere Personen fest. Zwei Besetzer waren zu Beginn der Maßnahme kurzzeitig auf das Dach des Hauses geklettert. Zur Bergung der Personen gelangten Spezialkräfte der Polizei mit Hilfe eines Hubwagens auf das betreffende Dach. Die Beamten brachten einen Mann mit dem Hubwagen zurück auf den Boden. Die zweite weibliche Person hatte sich zwischenzeitlich zurück ins Haus begeben.

Im Gebäude trafen die Beamten fünf weitere Besetzer an. Diese verließen nach persönlicher Ansprache freiwillig in Begleitung der Polizei das Haus. Hierbei handelt es sich um drei weibliche und zwei männliche Besetzer. Bei drei Personen konnte die Identität vor Ort festgestellt werden; diese Personen wurden vor Ort entlassen. Da eine Identitätsfeststellung bei den anderen Personen vor Ort nicht möglich war, wurden sie in das Polizeigewahrsam gebracht. Alle sechs Personen erhielten ein Bereichsbetretungsverbot; sie erwartet ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs.

Im Rahmen des Einsatzes wurden zwei Polizeibeamte beim Öffnen einer Luke durch herabfallende Ziegel leicht verletzt; beide blieben dienstfähig.

Die weiteren besetzten Häuser stellten sich bei der Kontrolle der Polizei als zwischenzeitig verlassen heraus. Gegen Mittag war der Polizeieinsatz beendet.

Um die weitere Sicherung der betroffenen Häuser kümmert sich der Eigentümer, die RWE Power AG, mit eigenen Mitteln. (pw)

