Polizei Aachen / Polizeieinsatz verlief weitgehend ohne ...

Polizeieinsatz verlief weitgehend ohne Störungen - gefährliche Gegen-stände sichergestellt - Waldwege wieder zu befahren - Unrat entsorgt - Versammlung verlief ohne Vorkommnisse

Aachen/ Hambach/ Morschenich - Mitarbeiter von RWE entfernten heute mehrere hundert Kubikmeter Unrat und Müll vom Boden des Hambacher Forstes. Diverse auf den Rettungs- und Einsatzwegen stehenden Barrikaden und Holzkonstruktionen wurden abgebaut, gegrabene Löcher wurden wieder verfüllt. Die Polizei konnte, wie bereits gemeldet, erneut mehrere gefährliche Gegenstände, die zur Begehung von Straftaten genutzt werden können, auffinden und sicherstellen. Mehrere sprengmittelähnliche Gegenstände im Wald wurden von Experten als Attrappen identifiziert und entfernt. Im Laufe des Einsatzes wurden insgesamt fünf Personen in das Gewahrsam der Polizei nach Aachen gebracht. Zwei am frühen Morgen von Beamten kontrollierte weibliche Personen wurden zur Gefahrenabwehr bis zur Beendigung des Einsatzes in Gewahrsam genommen. Drei männliche Personen wurden zunächst im Hambacher Forst nach Widerstandshandlungen festgenommen; ihre Identität wurde festgestellt. Haftgründe lagen nicht vor, zur Gefahrenabwehr mussten sie trotzdem noch im Gewahrsam verbleiben.

Die gegen 17 Uhr angemeldete Versammlung am Hambacher Forst verlief friedlich und ohne Zwischenfälle und die Veranstalter beendeten gegen 20 Uhr die Demonstration. (pw)

OTS: Polizei Aachen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11559 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11559.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211 Fax: 0241 / 9577 - 21205