Polizei Aachen / Räumungsarbeiten gehen weiter - Lagefortsetzung

Räumungsarbeiten gehen weiter - Lagefortsetzung

Aachen / Hambach - Am heutigen Mittwoch hat die Polizei die untere Baubehörde im Rahmen der Vollzugshilfe bei den Räumungsarbeiten weiter unterstützt. Stand 22:00 Uhr beläuft sich die Zahl der geräumten und abgebauten Baumhäuser auf 64. Seit Beginn der Maßnahmen hat die Polizei 674 Platzverweise und 40 Betretungsverbote ausgesprochen. In 342 Fällen kam es zu Freiheitsentziehungen. Diese teilen sich auf in 115 Festnahmen und 227 kurzfristige Gewahrsamnahmen. Insgesamt sind während der Einsatzmaßnahmen 30 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte verletzt worden. Am heutigen Tag kamen alle Polizisten unversehrt aus dem Einsatz zurück - auch zum Bewurf mit Fäkalien ist es am heutigen Tage nicht gekommen. Die Polizei bewertet den Einsatztag als relativ ruhig.

