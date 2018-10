Polizei Aachen / Straßensperrung nach Gasaustritt

Straßensperrung nach Gasaustritt

Aachen - Aufgrund von Arbeiten an der Gasleitung ist die Vaalser Straße zwischen Pariser Ring und Schurzelter Straße in Fahrtrichtung Niederlande komplett gesperrt. In Gegenrichtung ist die Vaalser Straße zur Zeit noch frei befahrbar. Laut STAWAG werden die Arbeiten voraussichtlich bis zum späten Vormittag andauern. Es wird empfohlen den Bereich weiträumig zu umfahren.(uf)

