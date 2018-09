Polizei Aachen / Tag 6 in Hambach - Eine Bilanz

Tag 6 in Hambach - Eine Bilanz

Aachen / Hambach - 18.9.2018

Wie bereits mit der Pressemeldung von Dienstagmittag mitgeteilt, hat die Polizei Aachen den Einsatz im Hambacher Forst seit dem 13.9.2018 bis 18.9.2018, bilanziert.

Bis in die Abendstunden des 18. September hinein haben sich die Einsatzzahlen noch einmal wie folgt verändert: Festgenommen wurden am gestrigen Dienstag 16 Personen, 11 wurden in Gewahrsam genommen. Ein Mensch erhielt ein Bereichsbetretungsverbot, welches längerfristig gültig ist. Gegen 20 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen.

Die Polizei hat heute im Hambacher Forst einen Mann von einem Baum gerettet und in Gewahrsam genommen. Der Aktivist hatte sich ohne Sicherungsseil in der Baumkrone aufgehalten und weigerte sich, herunter zu klettern. Zwischenzeitlich entstand der Eindruck, dass der Mann Suizidgedanken haben könnte. Nachdem Suizidabsichten des Mannes ausgeschlossen werden konnten, haben Polizeibeamte den Mann in einen Hubwagen gezogen. Wieder am Boden angelangt, wurde medizinisch festgestellt, dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. Anschließend wurde der Mann durch die Einsatzkräfte der Polizei in Gewahrsam genommen.

Des Weiteren ereignete sich am späten Nachmittag in der Nähe des Wiesencamps ein Flächenbrand von etwa 10 x 30 m. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr Merzenich konnte dieser durch einen für die Räumung im Hambacher Forst bereit stehenden Wasserwerfer der Polizei gelöscht werden. Durch die Feuerwehr waren lediglich noch Nachlöscharbeiten durchzuführen. Wie der Brand ausgelöst wurde, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Die Polizei ist weiterhin mit Kräften vor Ort und wird die Räumungsmaßnahmen heute fortsetzen.

