Polizei Aachen / Tödlich verletzter Fußgänger bei Verkehrsunfall ...

Tödlich verletzter Fußgänger bei Verkehrsunfall am Adalbertsteinweg

Aachen - Beim Versuch den Adalbertsteinweg / Wilhelmstraße zu überqueren, wurde am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr, ein 54jähriger Mann aus Aachen vom Lkw eines 46jährigen Mannes aus Bonn erfasst. Der Fußgänger geriet hierbei unter den Lkw und wurde so schwer verletzt, dass er noch am Abend im Krankenhaus verstarb. Die genauen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme erfolgt unter Hinzuziehung eines Sachverständigen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Säuberungsarbeiten musste die Unfallstelle ca. drei Stunden gesperrt werden. Wir berichten am Montag nach.

PP Aachen, FLD/Leitstelle i.A. Ehser, PHK

