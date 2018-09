Polizei Aachen / Tödlicher Verkehrsunfall

Tödlicher Verkehrsunfall

Aachen, Adenauerallee - Heute 22.09.2018 08.20h ereignete sich in Aachen, Adenauerallee ein schwerer Verkehrsunfall bei dem der Fahrzeugführer verstarb. Nach Zeugenaussagen befuhr der 31jährige Fahrer mit seinem Pkw den Tunnel Adenauerallee in Fahrtrichtung Erzbergerallee. Im Ausgang des Tunnels verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte linksseitig gegen Laternen und Schilder. Die Ermittlungen dauern noch an. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung kommt es zu Verkehrssperrungen u.a. des Tunnels Adenauerallee.

OTS: Polizei Aachen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11559 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11559.rss2

Rückfragen bitte an: FLD/Leitstelle/AE Polizei Aachen Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211 Fax: 0241 / 9577 - 21205