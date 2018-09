Polizei Aachen / Verkehrsunfall - Niederländer verliert ...

Verkehrsunfall - Niederländer verliert Kontrolle über Pkw

Herzogenrath - Nach bisherigen Erkenntnissen beschleunigte am heutigen Morgen ein 54-jähriger Niederländer seinen Pkw auf der Geilenkirchener Straße in Höhe August-Schmidt-Platz derart, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst gegen einen Laternenmast prallte. Danach schleuderte das Fahrzeug gegen einen vorausfahrenden Pkw eines 52-jährigen Herzogenrather und von dort aus ging die Fahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch einen Vorgarten weiter. Letztendlich beschädigte er noch einen parkenden Pkw und kam vor einer Hauswand zum Stehen. Der schwerverletzte Niederländer war nicht vernehmungsfähig; er wurde mit einem Rettungswagen dem Klinikum zugeführt; Lebensgefahr bestand nicht. Die Gründe für das Fahrverhalten sind bislang ungeklärt; das Fahrzeug wurde zur technischen Ursachenforschung sichergestellt. Der Herzogenrather wurde leicht verletzt; sein Fahrzeug blieb fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 34.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle temporär vollgesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

